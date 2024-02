Plus Cochem Protestanten bestimmen neue Gemeindeleitung: Warum nur in Cochem gewählt wird Am kommenden Sonntag, 18. Februar, werden in der Evangelischen Kirche im Rheinland die Leitungsgremien der Kirchengemeinden, die Presbyterien, neu bestimmt. Im Kreis Cochem-Zell wird es allerdings nur in der Kirchengemeinde Cochem eine Wahl geben, da es hier mehr Bewerberinnen und Bewerber gibt als zu wählen sind. In den anderen Kirchengemeinden gab es nur so viele Kandidaten, wie zu wählen waren, oder zu wenig. Hier gelten die Bewerberinnen und Bewerber bereits als gewählt.

In der Kirchengemeinde Cochem bewerben sich elf Kandidatinnen und Kandidaten für die zehn Sitze im Presbyterium. Gewählt wird am Sonntag, 18. Februar, im Anschluss an den Abendmahlsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Cochem in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Das Wahllokal ist im benachbarten Gemeindehaus in der ...