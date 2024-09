Plus Zell

Protest vergeblich: Zell verliert sein Krankenhaus

Von Dieter Junker

i In der rund 4000 Einwohner zählenden Moselstadt Zell demonstrieren am Dienstagmittag Hunderte Menschen vor der Schwarze-Katz-Halle für den Erhalt des Krankenhauses auf dem Barl. Kurze Zeit später wird während einer Sitzung des Cochem-Zeller Kreistags in der Halle jedoch klar: Der Krankenhausstandort ist nicht zu retten. Foto: Birgit Pielen

Am Mittag hatte vor der Schwarze-Katz-Halle noch eine große Menge an Menschen für den Erhalt des Krankenhausstandorts in Zell demonstriert. Doch nach dem, was anschließend während einer Sitzung des Kreistags Cochem-Zell verkündet wurde, ist klar: In Zell wird es künftig kein Krankenhaus mehr geben.