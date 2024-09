Plus Zell Protest gegen Schließung umsonst: Aus der Zeller Klinik wird ein Gesundheitszentrum Von Dieter Junker i Der Prostest vor der Zeller Stadthalle gegen eine mögliche Schließung des Krankenhauses erweist sich schon kurze Zeit später während einer Sitzung des Cochem-Zeller Kreistags in der Halle als vergeblich. In Zell soll es künftig bloß noch ein ambulantes Versorgungszentrum geben. Foto: Birgit Pielen Kein Thema hat das Zeller Land in den vergangenen Wochen mehr bewegt als die Frage: Was wird aus dem Krankenhaus aus dem Barl in Zell? Muss es wegen fortwährender finanzieller Defizite sogar schließen? Die Frage ist jetzt beantwortet. Lesezeit: 3 Minuten

Lange wurde über die Zukunft der Krankenhäuser im Kreis Cochem-Zell spekuliert, nun scheint sich einiges zu klären: Künftig soll die stationäre Versorgung im Kreis am Krankenhaus in Cochem angesiedelt werden, in Zell soll in einem Gesundheitszentrum die ambulante Versorgung zentralisiert und ausgebaut werden. Dies sieht ein von beiden Trägern erarbeitetes ...