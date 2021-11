Zwei Mitglieder der Friedensbewegung haben wegen ihrer Verurteilung aufgrund von Go-in-Aktionen im Fliegerhorst Büchel Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt. Zuvor waren sie mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Erstmals wird sich damit der Europäische Gerichtshof in Straßburg mit der Frage nach der Rechtmäßigkeit der Stationierung von Atomwaffen in Büchel befassen.