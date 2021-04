Protest gegen Atomwaffen: Friedensaktivisten trotzten Schnee und Sturm

Sie trotzten Schnee, Kälte, Sturm und Regen: Rund 90 Friedensaktivisten demonstrierten bei einer Osterkundgebung vor dem Fliegerhorst in Büchel für eine atomwaffenfreie Welt. „Lautstark und mit Nachdruck“ wolle die Friedensbewegung hier ihre Stimme erheben, betonte die Dauner Ärztin Dr. Hildegard Slabik-Münter, eine der Organisatorinnen. Und Pfarrer Dr. Matthias Engelke (Köln) machte deutlich: „Nicht ohne Grund sind wir trotz des schlechten Wetters an Ostern hier in Büchel. Seit mehr als 60 Jahren demonstrieren Menschen mit den Ostermärschen für eine Ächtung von Atomwaffen. Und wir sind hier, weil hier immer noch diese Massenvernichtungswaffen lagern, die längst geächtet gehören.“