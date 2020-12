Cochem-Zell

Was in Cochem Betreuungswochen, in Kaisersesch Ferien-Notbetreuung für Grundschüler, in Ulmen und Zell Sommerferienspaß genannt wird, ist nichts anderes als das Freizeitangebot vergangener Jahre. Allerdings nur auf den ersten Blick. Einerseits sind die Programme auf die Vorgaben der Corona-Zeit zugeschnitten, andererseits ist es den Planern wichtig, dass die Kinder auch mit Abstand und Hygieneregeln auf ihre Kosten kommen.