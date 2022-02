Am Lieserufer in Wittlich wird derzeit gewerkelt. Was die Stadt dort voranbringen will und wie dadurch auch ein neues Projekt gestartet werden soll. Am Lieserufer werden Bäume und Hecken geschnitten. Zwischen der Brücke Trierer Landstraße und der Fußgängerbrücke über den Rommelsbach werden die Pflanzen, so die Stadt Wittlich, geschnitten sowie die Einfriedungen einzelner Schrebergärten in diesem Bereich zurückgebaut.