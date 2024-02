Plus Mittelstrimmig Prinzenpaar regiert den Strimmiger Berg: Beste Laune vor proppenvoller Narrhalla Auf dem Strimmiger Berg hat in diesem Jahr wieder ein Prinzenpaar das Sagen. Prinz Lars I. (Michels), „Partykönig vom Lissenicher Land, als Designer un Fußballer des SVS bekannt“, und Prinzessin Monja I. (Häser), „Hochgewächs ous Häsersch Hous, kennt sich mit danze un Erziehung ous“, begrüßten die Gäste in der ausverkauften Strimmiger-Berg-Halle zur Kappensitzung.

Als die beiden Sitzungspräsidenten Matthias und Florian Thomas alle Narren begrüßten, war große Vorfreude im Publikum zu sehen, heißt es in der Pressemitteilung des Karnevalsvereins Strimmiger Berg. Nach einer kurzen pantomimisch hinterlegten Einführung konnte die Sitzung starten. Im Anschluss an die Schlüsselübergabe der Gemeindekasse feierten in diesem Jahr gleich zwei ...