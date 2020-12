Zell

Es war ein vielversprechender und ein erfolgreicher Auftakt, der erste Zeller Wochenmarkt auf dem Marktplatz am „Zeller Schwarze Katz“-Brunnen. Zahlreiche Zeller, aber auch viele Menschen aus den umliegenden Orten, waren in die Stadt gekommen, um zu schauen, was an den Ständen so alles angeboten wurde, aber natürlich auch, um einzukaufen. Rasch bildeten sich vor den Einkaufswagen Schlangen, und es herrschte ein buntes Treiben. Und die Besucher konnten aus einem reichen Sortiment auswählen. Geflügel, Eier, Blumen, Gemüse, Honig, Produkte von der Ziege, Fleischwaren, Wein. Alles Produkte aus der Region.