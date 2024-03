Plus Kaisersesch Premiere für Katholiken im Kreis Cochem-Zell: Erste Synodalversammlung im Pastoralen Raum Kaisersesch Von Dieter Junker i Dekan Michael Wilhelm (links) mit Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe für die erste Synodalversammlung des Pastoralen Raums Kaisersesch (von rechts): Pastoralreferentin Dietlinde Schmidt, Rudolf Schneiders, Gemeindereferentin Stefanie Heinzen und Markus Göbel. Foto: Dieter Junker Lesezeit: 2 Minuten Es wird eine Premiere sein für die Katholiken im Kreis. Am 27. April soll es erstmals eine Synodalversammlung im Pastoralen Raum Kaisersesch geben mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen Orten der Region, wo Glauben gelebt wird. Dabei soll voneinander und aufeinander gehört und das künftige pastorale Handeln mitgestaltet werden.

„Kirche soll und will sich mehr als bisher von unten aufbauen und dabei die unterschiedlichen Formen von Kirche stärker in den Blick nehmen“, betont Markus Göbel vom Leitungsteam des Pastoralen Raums Kaisersesch. Markus Göbel gehört zu der Gruppe, die diese Synodalversammlung, die in Ulmen zusammenkommen wird, derzeit vorbereitet. Maßgeblich sind dabei ...