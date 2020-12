Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 15:55 Uhr

Lütz

Präventiveinsatz in Lütz: Polizei stellt Waffen und dazugehörige Munition sicher

Größerer Polizeieinsatz an diesem Mittwoch in Lütz: Dort hat die Polizei Cochem eine größere Anzahl Waffen und Munition in einem Privathaushalt sichergestellt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat sie – nach entsprechendem Hinweis – in dem Hunsrückdorf präventiv eingegriffen, um den Besitzer der Waffen und andere zu schützen.