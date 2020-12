Zell

Fast 600 Schüler und 60 Lehrer wegen der Corona-Pandemie von diesem auf den nächsten Moment in Zwangsferien zu schicken, ist vergleichsweise leicht möglich. Aber den Präsenzunterricht in den Schulklassen schrittweise so wieder hochzufahren, dass Hygienevorgaben praxistauglich erfüllt und alle Schüler trotzdem angemessen beschult werden.