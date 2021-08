Mit dem Start in das neue Schuljahr stellt sich für viele Lehrer, Schüler und Eltern die große Frage: Wie sicher ist es, Präsenzunterricht zu haben, wenn bereits von einer vierten Welle gesprochen wird? Zur Reduzierung der Viren in der Raumluft werden oft Luftreinigungsanlagen in Klassenräumen eingesetzt und vermitteln so ein erhöhtes Gefühl von Sicherheit.