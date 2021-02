Präsenzpflicht an Cochem-Zeller Grundschulen wird nächste Woche aufgehoben

Aufgrund der aktuellen Infektionslage im Landkreis Cochem-Zell hat Landrat Manfred Schnur gemeinsam mit der Schulaufsicht, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD), am Freitagmittag beschlossen, dass die Präsenzpflicht an den Grundschulen sowie an der Primarstufe der Förderschulen in der kommenden Woche aufgehoben wird. Die Zahlen in Cochem-Zell sind hoch: In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 77 Neuinfektionen – Inzidenzwert: 125,46. Derzeit sind im Kreis 149 Menschen mit dem Virus infiziert.