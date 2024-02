Plus Daun Präsenz in der Region zeigen: Junior Uni schließt Kooperation mit Hochschule Trier Die Junior Uni Daun und die Hochschule Trier kooperieren künftig. Den entsprechenden Vertrag haben kürzlich Uni-Direktor Prof. Dr. Helmut Willems und Tyrone Winbush, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Lepper-Stiftung, zusammen mit Prof. Dr. Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier, unterschrieben. Damit soll die zukünftige Zusammenarbeit der beiden Bildungseinrichtungen auf eine stabile Grundlage gestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insbesondere in den Bereichen Technik, Informatik, Digitalisierung und Gesundheit können so interessierte und qualifizierte Dozenten und Dozentinnen für Kurse an der Junior Uni Daun gewonnen werden. Zugleich kann an aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Hochschule Trier angeschlossen werden, was für die Kinder und Jugendlichen aus der Eifel spannende und innovative ...