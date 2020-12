Ulmen

Bereits im Jahr 2015 hat die Verbandsgemeinde Ulmen Potenzialflächen für die Windkraft ausgewiesen, entsprechend wurde damals der Flächennutzungsplan geändert. Jetzt soll auch für den Bau von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen eine entsprechende Analyse auf den Weg gebracht werden. Wie bei der Windkraft werden nun sogenannte Tabuzonen ermittelt, also Flächen, auf denen nicht gebaut werden darf. Dies war in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Ulmen eher dem Landschaftsbild als der Energiewende dienlich – bisher gibt es in der VG kein einziges Windrad.