Traben-Trarbach

Polizisten beleidigt und verletzt: Trunkenheitsfahrt an Mosel endet in Zelle

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss in Traben-Trarbach endete am vergangenen Freitag für eine 35 Jahre alte Frau im Polizeigewahrsam: Gegen 19.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zell eine stark alkoholisierte Autofahrerin in Traben-Trarbach gemeldet.