Polizist gewinnt Laufduell: Flüchtigen auf Cochemer Klostertreppen gestellt

Vor einem Café in der Innenstadt hielt die Person schließlich an, flüchtete aber zu Fuß weiter. „Das war in diesem Fall die wirklich schlechteste Wahl“, erklärt Eva Haimann, Sprecherin der Polizeidirektion Mayen schmunzelnd. „Der hinterhereilende Polizist ist ein ehemaliger Spitzensportler der Polizei Rheinland-Pfalz. Der Flüchtende war definitiv chancenlos“. Grund für die Flucht: Der Mann hatte vor Fahrtantritt einen Joint geraucht und führte eine kleine Menge Cannabis mit sich. Nun wartet ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren auf ihn.