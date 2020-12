Polizei Zell fahndet nach einer EC-Karten-Diebin: Wer kennt diese Frau?

Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 17:35 Uhr

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach dieser Frau. Die bislang der Polizei noch unbekannte Täterin hat am 17. Dezember 2019 zwischen 13 und 13.45 Uhr in Zell die Geldbörse der Geschädigten entwendet, während diese ihre Einkäufe tätigte. Somit erlangte die Täterin auch die EC-Karte der Frau.

Unmittelbar danach hob die unbekannte Täterin um 13.48 Uhr und um 13.49 Uhr insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag an einem Geldautomaten in der nur circa 900 Meter entfernten Sparkasse in Zell ab. Hierbei wurde sie durch die Kamera des Geldautomaten gefilmt. Personen, die Hinweise bezüglich der Identität der Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Zell zu wenden.