Zell

Polizei Zell: Böllerbau im Hunsrück verhindert – Jugendliche hantieren mit im Internet bestellten Chemikalien

Die Polizei Zell hat am Dienstag in einem Hunsrückdorf knapp vier Kilogramm Chemikalien sichergestellt, aus denen sich explosives Material mischen lässt. Ein 17-Jähriger und dessen Freund wollten mittels einer Anleitung aus dem Internet selbst Böller herstellen. Die Menge hätte „sicher ausgereicht, um das ganze Wohnhaus in die Luft zu sprengen“, so die Polizei.