Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Uersfeld: Eifler (16) ist im Streit leicht verletzt worden

Am Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über eine verletzte Person in Uersfeld in Kenntnis gesetzt, teilt die Polizei mit. Vor Ort trafen Beamte und Rettungsdienst einen 16-Jährigen aus der VG Kelberg an, der angab, nach verbalem Streit von einer ihm unbekannten Person leicht verletzt worden zu sein. Eine Behandlung und Begutachtung der Person durch den Rettungsdienst ergab glücklicherweise nur leichte Verletzungen.