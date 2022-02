Zu einem versuchten Raub respektive einer versuchten räuberischen Erpressung ist es am vergangenen Freitag auf dem Weg in die Eifelstadt Ulmen und in Ulmen selbst gekommen: Wie die Polizei Cochem mitteilt, ereignete sich das Geschehen zwischen 12 und 13.10 Uhr im Linienbus 700 von Cochem nach Ulmen und später am Bahnhof in Ulmen.