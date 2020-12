Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 19:00 Uhr

Roes

Polizei schnappt Autofahrer (30): Drogenberauscht durch die Eifel

Ein 30 Jahre alter Autofahrer fiel Polizisten einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Cochem am Samstagnachmittag auf. Bei einer Kontrolle an der Schwanenkirche bei Roes beanstandeten die Polizisten zunächst am Auto des Mannes eine entstempelte Zulassungsplakette.