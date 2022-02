Die Pandemie sorgt auch im Bereich der Polizeiinspektion Cochem für einen deutlichen Rückgang bei den Unfallzahlen. Nach der aktuellen Verkehrsunfallbilanz gab es im vergangenen Jahr hier 1493 Verkehrsunfälle, das sind zwar 69 mehr als 2020, aber deutlich weniger als in den Jahren vor Corona. So zählte die Polizei in den Jahren 2017 und 2018 noch 1700 Verkehrsunfälle.