Adler, Elche, Bären oder Löwen als Kuscheltiere sind immer schöne Geschenke für Kinder. Doch kleine Patienten, die am Universitätsklinikum in Bonn behandelt werden, erhalten künftig ganz besondere Exemplare. Denn 899 kleine Stofftiere waren zuletzt in Kampfflugzeugen des Geschwaders in Büchel unterwegs, um anschließend im Kinderherzzentrum in Bonn Hoffnung zu schenken.