Planungen zu Gewerbegebieten kaum fortgeschritten: Alflener suchen nach Urhebern des Protests

Ein Sarg symbolisiert an der Einfahrt zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet an der B 259 den vermeintlichen Tod der Alfler Landwirtschaft. Eine unbekannte Person – oder eine Gruppe – befürchtet ein Industriegrab in der Eifel. Während die Planungen zu einem neuen Gewerbegebiet in Alflen bisher zwar nicht ohne Kritik, aber im Vergleich zu Landkern relativ reibungslos über die Bühne gingen, gibt es jetzt zumindest ein sichtbares Zeichen dafür, dass nicht alle Eifler mit einem Gewerbegebiet am ehemaligen Sportplatz der Gemeinde einverstanden sind.