Ulmen

Der Verbandsgemeinderat Ulmen hat beschlossen, das Projekt Interkommunales Gewerbegebiet in Alflen bei der Planung zu unterstützen. So sollen ein „Vorentwurf des Bebauungsplanentwurfes für die Trägerbeteiligung“ sowie eine Untersuchung der Generaldirektion Kulturelles Erbe finanziert werden – Kostenpunkt: 30.000 Euro. Alflen hatte im Juni den Grundsatzbeschluss getroffen, direkt an der B 259/K 6 eine Fläche von 22 Hektar zur Verfügung zu stellen.