Pflegefachkraft – eine generalistische Ausbildung

Die Marien-Pflegeschule Cochem ist direkt an das Marienkrankenhaus angebunden. Seit dem Jahr 2020 gibt es eine generalistische Pflegeausbildung, das bedeutet: Absolventen nennen sich nach Abschluss ihrer Ausbildung Pflegefachmann beziehungsweise Pflegefachfrau. Damit können sie dann nicht nur in Krankenhäusern arbeiten, sondern auch in anderen Einrichtungen, in denen es um die Versorgung pflegebedürftiger Menschen geht, etwa Pflegeheimen oder Hospizen.