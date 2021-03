Petition: Indischer Kaplan soll bleiben

Seit fast vier Jahren ist der indische Pater Amar Adari als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Blankenrath tätig. In Kürze steht jetzt seine reguläre Versetzung bevor. Viele Katholiken im Hunsrück sind darüber sehr traurig und wollen sogar dagegen angehen. „Wir wollen uns das nicht gefallen lassen“, erklärt beispielsweise Gisela Kilb. Die 70-jährige Blankenratherin hat eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen, die das Bistum dazu bewegen soll, den beliebten Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft zu lassen. Ob sie damit Erfolg hat, weiß sie nicht. „Man hat mir gesagt, dass es ein guter Brauch sei, Kapläne nach Ablauf ihrer Ausbildung zu versetzen. Man kann Bräuche aber auch brechen“, sagt Kilb.