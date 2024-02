Plus Klotten Per YouTube-Hit zum neuen Einsatzfahrzeug: Feuerwehr Klotten witzelt sich zum Mannschaftswagen Die Freiwillige Feuerwehr aus Klotten hat es geschafft: Das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) ist bestellt – möglich war das nur wegen eines YouTube-Videos, das weit über 600.000-mal aufgerufen wurde. Denn die engagierten Rettungskräfte starteten ein Crowdfunding, um das neue Fahrzeug finanzieren zu können. Von Annika Wilhelm

Als die Sirene in Klotten ertönt, heißt es für die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr: Einsatz! Ein wenig überspitzt dargestellt sprinten die Feuerwehrleute in voller Montur durch die Klottener Dorfmitte. Ihr Weg endet an der Bushaltestelle, wo schon der Linienbus wartet: Er ist es, der sie zum Einsatzort bringt, nicht das ...