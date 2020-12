PCs, Server. Software: VG Ulmen erneuert IT

Lutzerath

Einstimmig hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen jüngst eine umfassende Erneuerung der Anlage zur elektronischen Datenverarbeitung (EDV) im Rathaus am Marktplatz auf den Weg gebracht. Für voraussichtlich rund 300.000 Euro sollen Hardware, also unter anderem Computer, Monitore und Server, und Software, also Betriebssysteme und Anwendungen, modernisiert werden. Aus Alters- und Sicherheitsgründen ist die Erneuerung der Anlage dringend nötig, verdeutlichte Rainer Schramm, Vorstand der ttt-it AG aus Trier, Ratsmitgliedern im Bürgerhaus „Zum Üßbachtal“ in Lutzerath. Der Fachbetrieb hatte sich schon in den Jahren 2013 und 2014 um eine Erneuerung der damaligen EDV-Anlage des Ulmener Rathaus gekümmert. Jetzt hat ttt-it ein neues IT-Konzept für die VG erstellt, das nicht zuletzt der wachsenden Bedeutung des eGovernment Rechnung trägt: Immer mehr Verwaltungsgeschäfte sollen die rund 11.000 Einwohner der VG Ulmen von zu Hause aus erledigen können.