Party mit 25 Leuten: Polizei löst Hochzeitsfeier in der Eifel auf

Eine Hochzeitsfeier ist von Beamten der Cochemer Polizeiinspektion aufgelöst worden. Die Polizei war von Zeugen informiert worden, die von einer Hochzeitsfeier in einer Event-Location in der Verbandsgemeinde Ulmen berichteten.

Offenbar würden geltende Corona-Regeln dabei missachtet.

An Ort und Stelle trafen die Beamten das Brautpaar, 22 Hochzeitsgäste sowie die Vermieterin der Lokalität an. Alle Personen wurden auf die geltenden Vorschriften der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung hingewiesen, in der steht, dass man sich mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen darf. Jetzt drohen allen Anwesenden der Feier Bußgelder durch die zuständige Kreisverwaltung Cochem-Zell. Die können sich auf 200 Euro je Person belaufen.