Plus Zell Parteien in Moselstadt Zell verurteilen Vandalismus an Wahlplakaten – und starten Aufruf i Beschmiert oder zerstört: Wahlplakate sind auch im Zeller Stadtgebiet das Ziel sinnfreier Zerstörungswut oder anders gearteter krimineller Energie. Foto: SPD Zell/Alan Weis Mit großen Schritten nahen die Kommunalwahlen und die Europawahl, Parteien und Wählergruppen werben unter anderem mit Plakaten für sich und ihre Position. Dass diese immer wieder beschmiert und zerstört werden, verärgert die Eigentümer, auch in der Stadt Zell. Doch die Vorfälle nutzen die politischen Akteure dort für einen klaren Appell. Lesezeit: 1 Minute

Im Vorfeld der Kommunalwahl in Zell treten die Parteien/Wählergruppen SPD, FWG und CDU für den Stadtrat an. Alan Weis (SPD), Elke Brückner (FWG) und Lothar Bremm (CDU) sind die Fraktionssprecher ihrer jeweiligen Parteien. Alle drei äußern sich verärgert über die wiederholten Akte des Vandalismus an ihren Wahlplakaten, heißt es in ...