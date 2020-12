Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 11:24 Uhr

Cochem

Panoramastraße in Cochem nach Unfall gesperrt

Die Panoramastraße in Cochem musste am Samstagmittag nach einem Unfall für zwei Stunden gesperrt werden. Ein 84-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Cochem verlor nach Angaben der Rettungskräfte während der Fahrt das Bewusstsein und kam daraufhin links von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Geländer am Fahrbahnrand und verkeilte sich.