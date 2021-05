Seit anderthalb Jahren mahnt das berühmte Motiv des Malers, Bildhauers und Grafikers Otto Pankok mit dem Christus, der das Gewehr zerbricht, deutlich sichtbar an einer Hauswand in Ediger-Eller zu Frieden und Völkerverständigung. Nun wird auch in Bremm ein Haus ein solches Wandbild mit dem weltbekannten pazifistischen Symbol erhalten. Initiiert wurde dies wiederum von Rita Bretz und ihrem Mann Dr. Richard Derber.