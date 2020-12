Cochem-Zell

Wer normalerweise auf gut Glück die Zulassungsstelle der Kreisverwaltung in Cochem besucht, um das Fahrzeug an- oder umzumelden, schaut derzeit in die Röhre. Eine Anmeldung ist nicht nur nötig, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen. Die Verwaltung kann die gewünschte Zahl der Zulassungen nicht zeitnah abarbeiten, da die Kapazitäten nachvollziehbar aufgrund der Umstände nicht ausreichen. Das löst bei Autofahrern und Händlern wenig Freude aus, allerdings soll sich die Situation bald verbessern.