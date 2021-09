Pandemie setzt dem Tourismus drastisch zu: Verluste lassen sich nicht einholen

Die Pandemie hat drastische Auswirkungen auf den Tourismus in der Region. Dies zeigen Zahlen, die das Statistische Landesamt veröffentlicht hat. Danach gab es im vergangenen Jahr, aber auch zu Beginn dieses Jahres, große Einbrüche, was Gästezahlen und Übernachtungen betrifft. Gerade auch Urlauber aus dem Ausland blieben weg. Und die aktuellen Zahlen, auch wenn sie für den Mai 2021 nur eine Momentaufnahme sind, verdeutlichen dennoch die gravierenden Folgen für die Hotellerie und Gastronomie in einer vom Tourismus geprägten Region.