Palliativmedizin in Zell: Ohne Angst dem Tod entgegen

Zell

Den Wunsch zu sterben, hört Dr. Ulrike Borrmann von ihren Patienten „gar nicht so selten“. Seit April leitet die 61-Jährige als Oberärztin die Palliativstation des Klinikums Mittelmosel in Zell. In der Regel rücken diese Patienten jedoch wieder von ihrem Sterbewunsch ab, „wenn wir ihnen erläutert haben, welche Möglichkeiten es in der Palliativmedizin gibt, ihnen zu helfen“. Bevor Borrmann nach Zell kam, war die 2011 eingerichtete Palliativstation „im Prinzip geschlossen, weil kein Palliativmediziner da war“. Borrmanns Vorgängerin, Dr. Monika Mainberger, hatte das Klinikum zum 31. März vergangen Jahres verlassen. Ihre Nachfolgerin sprach mit der RZ unter anderem darüber, welche Aufgabe die Palliativmedizin erfüllen soll, was sie zurück an die Mosel gezogen hat und wie sie mit den täglichen Herausforderungen ihrer viel Feingefühl erfordernden Arbeit umgeht.