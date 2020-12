Cochem

Die Karwoche, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern. Für Christinnen und Christen sind dies bedeutende Feste im Kirchenjahr. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Kirchen sind geschlossen, es werden keine Osterfeuer in der Osternacht brennen, es gibt kein gemeinsames Frühstück nach dem Gottesdienst in der Osternacht. Für Menschen, denen dies etwas bedeutet, keine leichte Zeit.