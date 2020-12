Für die Ostertage ist herrliches Wetter angekündigt. An den Feiertagen stehen oft auch Verwandtenbesuche an. Die Kinder suchen Ostereier im Garten. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles etwas anders. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die Kontaktbeschränkungen in Deutschland auch über Ostern hinaus zu verlängern. Danach sind die Bundesbürger „angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“. Dabei werden die Bürger aufgefordert, „generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten“.