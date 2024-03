Plus Cochem-Zell

Oster ermuntert die Gemeinden: Nehmt am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil

i Landtagsabgeordneter Benedikt Oster (SPD) ermuntert die Cochem-Zeller Gemeinden am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen. Ediger-Eller (Foto) konnte im Jahr 2010 beim Wettbewerb auf Bundesebene sogar die Goldmedaille erringen. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

„Der Landkreis Cochem-Zell ist geprägt von vitalen Dorfgemeinschaften und lebendigen Gemeinden. Man kennt den Nachbarn und hilft sich gegenseitig. Solidarität innerhalb der Ortsgemeinde ist bei uns im Hunsrück, an der Mosel und in der Eifel allerorten zu finden“, sagt der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster (SPD) aus Binningen. Der Parlamentarier wünscht sich, dass viele Gemeinden am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024/2025 teilnehmen.