Orkantief hinterlässt bisher wenig Spuren: Sturm bringt Baustellenschild in Ulmen zu Fall

Einzelne umgestürzte Bäume, ein Baustellenschild, das dem Winddruck nicht standhielt – die Schäden, die Orkantief „Ylenia“ in der Nacht zu Donnerstag im Kreis Cochem-Zell angerichtet hat, fallen glücklicherweise recht überschaubar aus. So lautet das erste Fazit der Polizeiinspektionen und der freiwilligen Feuerwehren. Auch im Zuständigkeitsgebiet des Zeller Forstamts sieht es am Donnerstagmittag danach aus, „dass nichts Dramatisches passiert ist“. Allerdings warnt Forstamtsleiter Jörg Lorscheider für die nächsten Tage eindringlich davor, sich im Wald aufzuhalten. Schließlich geben sich übers Wochenende die Sturmtiefs über der Nordhälfte Deutschlands die Klinke in die Hand.