Sie sind mittlerweile ein lieb gewonnener und vertrauter Anblick: die indischen Patres in der Pfarreiengemeinschaft Treis-Karden. „Ich komme aus einem Land, wo die Corona-Seuche momentan schrecklich wütet, gottlob nicht in den ländlichen Gebieten, aus denen ich stamme”, machte der neue Kaplan Shijo Paul von der Ordensgemeinschaft der heiligen Theresia vom Kinde Jesu in einem Gespräch deutlich.