Föhren/Cochem

Wer im Supermarkt einkauft oder in regionalen Kochbüchern stöbert, wer beruflich in die Präsentationsmappen von Industriebetrieben reinschaut, sieht häufig Bilder von Oliver Götz. Der Fotograf aus Cochem, der heute ein Fotostudio in Föhren betreibt, ist ein erfolgreicher Food- und Produkt-Fotograf. Erst kürzlich ist ein Kochbuch der SWR-Rezeptsucherin Susanne Nett (siehe Extra) erschienen, an dessen Umsetzung Götz großen Anteil hat.