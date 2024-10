Oktoberfest in Treis-Karden: Neues Zelt für die Feierlichkeiten

Schunkeln, Dirndl, Lederhose und Bier: In Treis-Karden steht am Wochenende des 4. und 5. Oktobers das Oktoberfest an.

Dafür hat der Karnevalsverein Spokus Treis eine neue Plane für ein Bühnenzelt für 3000 Euro besorgt und umgestaltet, um auf alle Wettereventualitäten vorbereitet zu sein – ebenso ein EC-Kartenlesegerät.

Timm Hagen, Erster Vorsitzender des Vereins, sagt: „Das Zelt werden wir künftig natürlich auch für Karneval und andere Veranstaltungen nutzen können.“

Das Oktoberfest beginnt am Freitag um 18.11 Uhr auf dem Kirchplatz in treis mit der Eröffnung des Bierbrunnens und dem Spielmannszug Treis. Am Samstag findet der Fassanstich bereits um 17.11 Uhr mit dem Musikverein Treis statt. Die Hunsrücker-Spitzbuwe spielen ab 20 Uhr Musik. Zudem gibt es am Freitag Dosenwerfen. Die Einnahmen gehen an den Verein, genauer genommen an die Spokus Jungs, um in neue Uniformen zu investieren.