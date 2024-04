Plus Alf Ohne Plastik: In Alf werden McDonald's-Deckel für ganz Europa produziert – Nespresso-Kapseln folgen Von Annika Wilhelm i Im Huhtamaki-Werk in Alf werden die Deckel von McDonald's-Bechern und künftig auch Nespresso-Kapseln hergestellt. Geschäftsführer Markus Kühn zeigt die Produkte aus Fiber, einem Faserstoff, der nachhaltig aus Baumstämmen gewonnen wird. Foto: Annika Wilhelm Wer das nächste Mal eine Cola oder einen Kaffee bei McDonald's bestellt, könnte an Alf an der Mosel denken: Denn hier werden die Deckel auf den Getränkebechern der Fast-Food-Kette mit dem gelben M produziert. Doch das ist lange nicht alles: Künftig sollen in der neuen Halle auch Kapseln für Nespresso hergestellt werden – und das plastikfrei. Die RZ durfte hinter die Kulissen des Werkes schauen. Lesezeit: 3 Minuten

Schutzbrille und -kittel, feste Arbeitsschuhe, ein Haarnetz und Ohrenstöpsel: So laufen im Huhtamaki-Werk in Alf alle Mitarbeitenden in den Produktionshallen herum. Da es um Lebensmittelverpackungen geht, sind die Regeln rund um Hygiene besonders streng. In den Hallen hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Gewaltige Schritte wurden in Richtung ...