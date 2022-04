In Kürze stehen im Kreis die Vergaben von drei Linienbündeln im ÖPNV an. Diese sollen im Dezember 2023 an den Start gehen. Doch vor der Ausschreibung wird sich der Kreistag nochmals mit den Rahmenbedingungen beschäftigen, bevor dann eine Entscheidung fallen soll. Am heutigen Montag gibt es dafür eine Sondersitzung in Cochem.