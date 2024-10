Plus Cochem-Zell ÖPNV wird neu geregelt: Welche Fahrten im Winterhalbjahr gestrichen werden i Viele Diskussionen um Leerfahrten und hohe Kosten hat es im Landkreis seit der Einführung des neuen ÖPNV gegeben. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Angebot an Fahrten zu reduzieren. Foto: Ulrike Platten-Wirtz (Archiv) Betroffen von den Kürzungen sind die Linienbüdel Schieferland, Moselschleifen und Blankenrath. Lesezeit: 1 Minute

Linienbündel Schieferland: Linie 730: zwei frühe Fahren entfallen am Wochenende, Zusatzfahrt nachmittags von Cochem nach Kaisersesch; Radbuslinie 739 entfällt; Linie 734 zwischen Kaisersesch und Alflen wird abgespeckt; Linie 731: frühe Fahrten am Wochenende entfallen, Spätfahrt unter der Woche endet in Kalenborn; Linie 794: Nachtfahrten nur noch am Wochenende; Linie 735: ...