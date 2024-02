Wegen des neuen ÖPNV in Cochem-Zell hat Landrätin Anke Beilstein von den Busunternehmen und dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) einen engeren Austausch eingefordert, um bestehende Probleme abzustellen. In den ersten Wochen sei vieles auf verständliche Umstellungsprobleme, aber auch außergewöhnliche Umstände wie Hochwasser, Blitzeis, Streiks und hohe Krankenstände zurückzuführen gewesen. Doch jetzt fehlt der Landrätin das Verständnis für so manchen Vorfall, der seit der Umstellung passiert ist.