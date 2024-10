ÖPNV: Haben Leerfahrten bald ein Ende? Kreis streicht überflüssige Verbindungen

Betroffen von den Kürzungen sind die Linienbüdel Schieferland, Moselschleifen und Blankenrath.

Linienbündel Schieferland: Linie 730: zwei frühe Fahren entfallen am Wochenende, Zusatzfahrt nachmittags von Cochem nach Kaisersesch; Radbuslinie 739 entfällt; Linie 734 zwischen Kaisersesch und Alflen wird abgespeckt; Linie 731: frühe Fahrten am Wochenende entfallen, Spätfahrt unter der Woche endet in Kalenborn; Linie 794: Nachtfahrten nur noch am Wochenende; Linie 735: Spätfahrten entfallen; Linie 740 und 749: Frühfahrten an Wochenenden entfallen sowie Spätfahrten von Treis nach Mörsdorf.

Linienbündel Moselschleifen: Nachtbus 791 von Traben-Trarbach nach Senhals entfällt, Nachtbus 792 nur am Wochenende; Linie 709 von Cochem nach Klotten wird ausgedünnt; Linie 724 zwischen Cochem und Ferienpark Moselhöhe entfällt; Linie 725 nach Cochem wird verlängert, Fahrten zwischen Ediger-Eller und Ferienpark entfallen im Winter; Linie 711 zwischen Alf und Bullay wird verkürzt; Linie 710: zwischen Cochem und Bullay entfallen frühe und späte Fahrten; Linie 702: frühe und späte Fahrten zwischen Klosterberg und Bahnhof Cochem werden reduziert, um Oberstadt zu entlasten; Linie 721, Stadtbus Zell: Haltestellen Erlebnisbad und Grundschule entfallen an Wochenenden und in den Ferien; Linie 720 zwischen Bullay und Traben-Trarbach entfällt.

Linienbündel Blankenrath:

Linie 750: zwischen Blankenrath und Flughafen Hahn entfallen die Fahrten abends und am Wochenende außerhalb der flugrelevanten Zeiten upw